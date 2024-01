Nur vier Mann! ÖSV mit Mini-Truppe in Wengen

Mit Vincent Kriechmayr, Otmar Striedinger, Daniel Danklmaier und Stefan Babinsky werden nur vier Österreicher auf der Startliste für die Lauberhornabfahrt in Wengen stehen.

"Wir haben gesundheitliche Probleme", sagte Männer-Cheftrainer Marko Pfeifer. Daniel Hemetsberger und Christoph Krenn seien angeschlagen und hätten noch am Freitag die Heimreise angetreten. Auch Raphael Haaser und Johannes Strolz werden die Abfahrt auslassen.

Bei Strolz mache ein Antreten in Hinblick auf den Slalom, der tags darauf stattfindet, keinen Sinn, sagte Pfeifer, zumal der Vorarlberger sich mit seiner hohen Startnummer ohnehin nicht allzu viel ausrechnen könne. Jüngere Athleten wie Stefan Rieser, Felix Hacker oder Manuel Traninger waren bei den Europacup-Rennen in Saalbach-Hinterglemm im Einsatz und daher von vorneherein keine Option. "Die haben das auch gut genützt", verwies Pfeifer auf den Super-G-Sieg von Hacker am Donnerstag.