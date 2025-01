Striedinger überrascht in Wengen – Kriechmayr mit Rückstand

Otmar Striedinger ist im ersten Training für die legendäre Lauberhornabfahrt in Wengen stark in die Woche gestartet. Der Kärntner belegte bei Kaiserwetter den zweiten Platz und musste sich nur dem Kanadier Cameron Alexander geschlagen geben, der jedoch einen Torfehler verzeichnete.

Otmar Striedinger zeigte im ersten Abfahrtstraining von Wengen eine starke Leistung und landete mit nur 0,21 Sekunden Rückstand auf den Kanadier Cameron Alexander auf Rang zwei. Alexander war zwar der Schnellste, verzeichnete jedoch einen Torfehler. „Es war ein solider erster Lauf, nichts Besonderes“, meinte Striedinger nach seiner Fahrt. „Gewisse Passagen habe ich gut erwischt, andere kann man noch besser machen.“

Während Striedinger positiv überraschte, blieben andere ÖSV-Läufer deutlich hinter den Erwartungen zurück. Daniel Hemetsberger erreichte als 14. das Ziel (+2,76 Sekunden), Vincent Kriechmayr kam mit über drei Sekunden Rückstand (+3,07) nicht über Rang 19 hinaus. „Es ist ein Training, das darf man nicht überbewerten“, sagte Kriechmayr, der sich für das zweite Training am Mittwoch steigern möchte.

Perfekte Bedingungen am Lauberhorn

Die Bedingungen auf der längsten Abfahrt im Weltcup waren laut den Fahrern hervorragend. „Ich bin schon lange nicht mehr auf so einer guten Piste gefahren bei einem ersten Training in Wengen. So macht Skifahren Spaß“, lobte Striedinger die Strecke. Auch ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer zeigte sich beeindruckt: „Die Strecke präsentiert sich heuer in einem unglaublichen Zustand. Das wird richtig schnell werden zum Rennen hin.“

Wengen-Debüt für Stefan Eichberger

Erstmals am Lauberhorn dabei war Stefan Eichberger. Der 24-Jährige hatte nach einem Sturz in Bormio mit einer Sprunggelenksverletzung und einer Bronchitis zu kämpfen, konnte sich aber rechtzeitig erholen. „Nun geht es schon wieder viel besser“, erklärte Eichberger nach seinem 49. Platz im Training. „Ich habe mir ein paar Reserven offen gelassen.“

Fahrplan für die Lauberhorn-Woche

Am Mittwoch (12.30 Uhr/live Sport24-Liveticker) steht das zweite Training in Wengen auf dem Programm, gefolgt von einem Ruhetag am Donnerstag. Am Freitag beginnt das Rennwochenende mit einem Super-G, ehe am Samstag die traditionsreiche Lauberhornabfahrt ausgetragen wird. Zum Abschluss der Woche findet am Sonntag ein Slalom statt. Die Speed-Disziplinen versprechen ein Spektakel, vor allem mit der bestens präparierten Strecke, die auf Höchstgeschwindigkeiten ausgelegt ist.