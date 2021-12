Der wegen Sturmböen in Killington am vergangenen Samstag ausgefallene Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Frauen wird am 22. Dezember in Courchevel (10.00/13.00 Uhr) nachgetragen.

Sölden-Auftaktsiegerin Mikaela Shiffrin und Co. bekommen damit kurz vor Weihnachten ein RTL-Doppel, denn im regulären Kalender ist auch ein Rennen am 21. Dezember angesetzt.