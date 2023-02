Neureuther sendet ORF-Ikone im Live-TV Genesungswünsche

Vor dem Parallel-Teambewerb bei der Ski-WM in Courchevel am Dienstag ist Felix Neureuther im ORF-Studio zu Gast. Dieser sorgt für einige Schmunzler im Rahmen der Vorberichterstattung.

Felix Neureuther, deutscher Weltmeister im Teambewerb aus dem Jahr 2005, ist bei Ernst Hausleitner als Experte im ORF-WM-Studio zu Gast. Als Ernst Hausleitner zur Streckenbesichtigung zu Kollegin Alexandra Meißnitzer und Kollege Thomas Sykora überleiten möchte, hakt Neureuther noch ein: "Wo ist eigentlich der Rainer, du bist wunderbar, aber wo ist der Rainer?", fragt der Studiogast nach seinem Lieblings-ORF-Moderator Rainer Pariasek. Hausleitner kontert: "Der Rainer hat gesagt, wenn der Felix kommt, kommt er nicht", scherzt der Pariasek-Ersatz.

"Ich habe die Freude ihn heute vertreten zu dürfen", fährt Hausleitner fort, der den erkrankten Rainer Pariasek vertreten darf. Diese Gelegenheit nutzt Neureuther, um eine persönliche Botschaft live im ORF an Rainer Pariasek ins Hotelzimmer zu schicken: "Lieber Rainer...wo ist die Kamera...Lieber Rainer, mein Schatziputzi", passend zum Valentinstag, "Gute Besserung, wenn du was brauchst, ruf mich an. ich bringe dir einen Ingwertee mit Zitrone vorbei. Das schaff ma alles. Alles Gute auf diesem Weg."

Mit diesen herzerwärmenden Worten wird Rainer Pariasek für die morgige Sendung wohl wieder fit sein.

Neureuther empfiehlt Zuschauern ARD

Das Ex-Ski-Ass kann sich einen weiteren Spaß nicht verkneifen: "Liebe ORF-Zuschauer, ihr könnt gerne auch ARD schauen. Wenn ihr richtigen Sport mit vernünftigen Kommentatoren und Experten sehen wollt, schaltet um." Am Mittwoch wird Neureuther nämlich bei der ARD als Experte zu Gast sein. Das gefällt Ernst Hausleitner aber garnicht. "Felix, Hallo, Felix", versucht Hausleitner zu unterbrechen. "Nicht, dass ihr umschaltet, ich merk das", will der ORF-Kommentator sein Publikum behalten.

© Screenshot ORF/Tvthek ×

"Ich bin sehr sensibel und ich merke das, wenn ihr weniger werdet. Ihr bleibt alle da", richtet Hausleitner seine Bitte an die ORF-Zuseher.