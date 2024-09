Sölden hofft auf Hirscher-Effekt

Vor dem Weltcup-Auftakt am 26. Oktober ist Marcel Top-Thema

Sölden. Die Rückkehr von Marcel Hirscher in den Ski-Weltcup sorgt weiter für Wirbel. Die ursprünglich angekündigte Wildcard für die gesamte Saison ist vom Tisch. Laut der Schweizer Zeitung "Blick" will die FIS die Regelung für verdiente Rückkehrer erneut ändern. Statt einer Saison-Wildcard muss nun für jedes Rennen ein Antrag gestellt werden -maximal 20 Starts sind möglich. Das trifft Hirscher hart, der nach einer fünfjährigen Pause als Doppelstaatsbürger für die Niederlande an den Start gehen will.

Hirscher entscheidet kurzfristig über Start

Nach Protesten von Athleten und Funktionären, darunter ÖSV-Geschäftsführer Christian Scherer, ruderte die FIS zurück. "Das wäre unfair gegenüber jungen Athleten", so Scherer. Parallel wird über Hirschers Materialprobleme spekuliert. Beim Training in Neuseeland soll er "erhebliche Abstimmungsprobleme" gehabt haben. Sein Team weist das zurück: "Blödsinn!" Man habe sich auf Tests konzentriert, Zeiten spielten keine Rolle. Ob er am 27. Oktober tatsächlich startet, will er kurzfristig entscheiden.

Hirscher-Show soll Klima-Debatte ablösen

Mit dem Sölden-Schnee ging Hirscher beim Training schon auf Tuchfühlung. Die Bedingungen sind weltcupwürdig. Andre Arnold vom Organisationskomitee sagt im ORF: "Soviel Schnee hatten wir um diese Zeit noch nie, wir könnten sofort mit den Rennen starten."

Vergangenes Jahr stand die heftige Klimadebatte rund um die Baggerarbeiten am Gletscher im Fokus. Heuer erhoffen sich die Veranstalter statt des Klima-Effekts einen "Hirscher-Effekt". Arnold: "Er war jetzt fünf Jahre nicht mehr dabei. Er ist nicht jünger geworden, der Hang nicht leichter... Also wenn Marcel Hirscher startet und unter die Top-10 kommen sollte, dann ist er für mich ein Wunderkind. Aber wir freuen uns, wenn er hier mitfährt, da kommen sicherlich um einige tausend Leute mehr."

2023 pilgerten knapp 30.000 Zuseher (inklusive "Letzte Generation") zum Saison-Auftakt auf den Rettenbachferner. Heuer könnten es wieder Hirscher-Festspiele werden.