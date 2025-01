Sturz-Drama bei Rangnicks Pistenzauber in Flachau

Das Duo Thomas Dreßen/Julian LePlay gewinnt Promi-Rennen in Flachau.

Das Charity Night Race in Flachau von Hermann Maier lockte auch heuer wieder jede Menge Stars auf die Piste. Der ehemalige Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen und Sänger Julian LePlay setzten sich beim Prolog zum Damen-Slalom am Dienstag (siehe Sport) vor dem Duo Michaela Dorfmeister und Ex-Teamtorhüter Michael Konsel um 0,18 Sekunden durch.

Die erfolgreichen Ski-Promis kassierten jeweils einen Scheck in Höhe von 15.000 €, der für einen guten Zweck gespendet wird. Besonders gespannt waren die Fans auf Fußball-Teamchef Ralf Rangnick. Der Deutsche bewies, dass er sich nicht nur auf dem grünen Rasen gut auskennt. Allerdings ging die Sieg-Taktik des Fußball-Lehrers nicht auf, weil seine Partnerin, die frisch geschiedene Maria Riesch zu Sturz kam.

Riesch nahm ihren Ausfall allerdings mit Humor und analysierte ihen Fehler direkt im Ziel: "Ich habe Ralf gesagt, dass er bei dem Tor nicht platz lassen soll und dann hat es mich selbst erwischt." Doch die vo 3 Jahren von Manuel Feller zur "Märchenwiese" ernannte Piste forderte auch ein zweites Opfer. Sänger Josh stürzte bereits nach wenigen Toren und musste dadurch seine Sieg-Chancen begraben, wurde im Ziel von den Fans allerdings dennoch gefeiert

Herminator-Gala reicht nicht für den Sieg

Für die absolute Bestzeit des Abends sorgte in alt gewohnter Manier „Hausherr“ Hermann Maier persönlich. In den 15 Zweier-Teams legte eine Ski-Legende jeweils vor, der Promi aus Sport oder Kultur musste danach möglichst genau an die Zeit herankommen.

Hermann Maier schnallten sich etwa die Ex-Größen Franz Klammer, Renate Götschl, Michaela Dorfmeister, Michaela Kirchgasser, Ivica Kostelic, aber auch Gerhard Berger, Andreas Herzog, Valentin Bontus, Andreas Gabalier, Josh oder Angelika Niedetzky die Skier an.