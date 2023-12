Unser neuer Ski-Star Schwarz "gewinnt" Rennen zum Denver-Airport

Marco Schwarz sagt Gesamtweltcup-Titelverteidiger Marco Odermatt im Rennen um die große Kristallkugel den Kampf an. Mit einem ambitionierten Programm ("Vielleicht fahre ich alle Rennen") - und mit dem perfekten Poker.

So darf sich Schwarz nach den Absagen der Speedrennen in Beaver Creek als heimlicher Sieger fühlen. "Leider hat kein Rennen stattfinden können", bedauert der Kärntner die verpasste Chance, seine neuen Speed-Qualitäten unter Beweis zu stellen. "Aber das Wetter kann man nicht ändern." Am Sonntag hatte "Blacky" gleich nach dem Aufstehen Blick auf die "Raubvögel-Piste" in Beaver Creek gereicht um zu wissen, dass nach den beiden abgesagten Abfahrten auch im Super-G nichts gehen würde: "Es hat brutal gestürmt, von dem her war an ein Rennen nicht zu denken."

"Auch die Abreise war ein ziemliches Chaos"

Und das war angesichts der in Colorado immer sehr zuverlässigen Wetterprognosen schon zu ahnen gewesen. Schwarz: "Ich hab das Gröbste schon zusammengepackt gehabt, weil ich unbedingt rechtzeitig zum Flieger wollte." Aus Erfahrung weiß Schwarz, dass auf dem Weg zum Flughafen in Denver angesichts des Schlechtwetters ein wilder Ritt über den 3.250 m hoch gelegenen Vail-Pass und den Eisenhower-Tunnel (3.401 m ü. M.) gedroht hatte.

So wurde auch die Abreise aus Colorado, so Schwarz, "ein ziemliches Chaos, bei dem man gute Winterreifen gebraucht hat. Aber wir haben's trotzdem geschafft."

Unser Allrounder kommt also mit vollen Akkus nach Val d'Isère, wo er nach der Gesamtweltcup-Führung greift. Im WM-Ort von 2009 stehen am Samstag (9.30/13 Uhr, ORF1 live) der erste Riesentorlauf der Saison und am Sonntag (9.30/12.30 Uhr) der zweite Slalom am Programm. Schwarz zählt sowohl im RTL (beim Abbruch-Rennen in Sölden hatte er überlegen geführt), als auch im Slalom (beim Auftakt in Gurgl war er Zweiter hinter Manuel Feller) zum engsten Favoritenkreis und meint: "Ich kann's kaum erwarten, dass es endlich weiter geht!".