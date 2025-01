Venier bei Sensationscoup von US-Lady Zweite, Vonn schrammt am Podest vorbei

US-Sensationslady Lauren Macuga gewann sensationell den Super-G in St. Anton vor Stephanie Venier. Lindsey Vonn schrammte als Vierte am Podest vorbei. Die zweifache Saisonsiegerin Conny Hütter kränkelte und musste sich mit Platz 23 begnügen.

Beim Startnummern-Rennen, das von wechselhaften Sichtverhältnissen wesentlich beeinflusst wurde, nutzten Macuga (Nummer 17) und Venier (15) die Gunst der Stunde. Venier musste sich der 22-jährigen Macuga mit Respektabstand von 0,68 Sekunden beugen. "Als die Sonne herauskam, wusste ich: Das passt perfekt, das muss ich nützen und alles riskieren", schilderte die Sensationssiegerin ihren Coup. "Als ich die Anzeigetafel sah, fragte ich mich: Ist das wirklich die Eins, oder ist das die Zehn?" Es war die Eins, und die hielt bis zum Schluss.

Venier trug es mit Fassung, dass ihr Macuga den ersten Saisonsieg weggeschnappt hat. Die Tirolerin war bereits in der Abfahrt am Samstag als Fünfte beste Österreicherin gewesen. 24 Stunden später sorgte sie für den einzigen ÖSV-Platz beim Speed-Doppel auf der Karl-Schranz-Strecke. Im fünften Speed-Rennen der Saison stand zum vierten Mal eine Österreicherin am Podest.

Hinter Macuga und Brignone (ITA/3.) belegten Altmeisterin Lindsey Vonn (USA/4.) und Lara Gut-Behrami (SUI/5.) am Sonntag die weiteren Plätze. Als zweitbeste ÖSV-Läuferin schaffte es Ricarda Haaser auf Platz 9. Für die kränkelnde Cornelia Hütter schaute mit "Oberschenkeln aus Butter" nur Platz 23 heraus.

Vonn träumt bereits von Siegen

Vonn steigerte sich auch im dritten Rennen nach dem Comeback: Nach den Plätzen 14 beim Super-G in St. Moritz und 6 auf der Abfahrt in St. Anton klopfte sie am Sonntag als Vierte ans Podest und lachte: "Das war eine fehlerhafte Fahrt, da ist mehr drin." Über ihre Sensations-Teamkollegin Macuga meint die 40-Jährige: "Ich hab schon beim Training in Copper Mountain gesehen, wie stark sie ist. Sie ist wie ich verrückt, aber ein bisschen jünger."

Nächstes Wochenende will Vonn bereits um den Sieg mitfahren: In Cortina d'Ampezzo stehen am 18. und 19. Jänner Abfahrt und Super-G am Programm - auf jener Strecke, auf der Vonn bereits 12 Mal gewonnen hat!