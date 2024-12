Speed-Auftakt zur Primetime - aber Hirscher und Vonn stehlen allen die Show

Während es bei der "Mini-WM" der Herren in Beaver Creek zur Sache geht (Freitag bis Sonntag Abfahrt, Super-G und RTL), sorgt nur ein paar Kilometer weiter Lindsey Vonn mit ihrem Comeback in Copper Mountain für Aufsehen. Dazu fragen sich die Ski-Fans: Kommt Marcel Hirscher noch einmal zurück?

Wetten, dass Marcel Hirscher beim Super-G am Samstag zur besten Sendezeit (18.30 Uhr/ORF1 live) via TV dabei ist, wenn Vincent Kriechmayr & Co. im zweiten Speedrennen der Saison angreifen? Die Birds of Prey ("Raubvögel") zählt zu Hirschers Lieblingsstrecken: Dort stand er im Weltcup von 2011 bis 2019 neun Mal am Riesentorlauf-Podest (3 Siege), 2015 gewann er als Technik-Spezialist sensationell seinen einzigen Super-G und holte zudem 2015 WM-Gold.

Kriechmayr jagt ersten Saisonsieg

Eine Erfolgsstatistik, von der alle aktiven ÖSV-Läufer nur träumen können. Immerhin holte Vincent Kriechmayr als Super-G-16. 2013 auf der Birds of Prey seine ersten Punkte und vier Jahre später seinen ersten Sieg im Weltcup. Mit Rang fünf hatte der Ski-Star Freitagabend beim Abfahrts-Auftakt allerdings kein Glück.

Nichtsdestotrotz fährt der 33-jährige Oberösterreicher auch 11 Jahre nach seinem ersten Beaver-Creek-Punkteglück noch immer ohne gröbere Verletzung konstant vorne mit - auch Hirscher blieb in seiner "ersten" Karriere inklusive Olympia- und WM-Gold, 67 Weltcupsiegen und 8 großen Kristallkugeln von einer gröberen Verletzung verschont. Die große Frage ist, ob er sich jetzt als Niederländer und Ski-Unternehmer einen neuerlichen Anlauf antut. "Medizinisch" würde, wie Hirschers Operateur Jürgen Mandl im oe24-Talk erklärt, nichts gegen ein neuerliches Comeback kommende Saison mit 36 Jahren sprechen.

Dass es die frühere US-Speedqueen Lindsey Vonn mit 40 Jahren und einem künstlichen Knie noch einmal wissen will, hält der Experte für heikle Sportverletzungen (Mandl flickte u. a. Nicole Schmidhofer, Conny Hütter und Dakar-Sieger Matthias Walkner zusammen) für weniger sinnvoll, wie er im oe24-Talk erklärt: "Bei uns sind die Patienten (mit einer Knieprothese, d. Red.) froh, wenn sie wieder Golf spielen und kleine Bergwanderungen machen können. Ob man damit unbedingt wieder in den Weltcup einsteigen muss, ob das sein muss, dazu möcht ich nix sagen ...".

Vonn: Punktesammeln in Copper, dann zurück auf Weltcuppiste in Beaver Creek

Vonn ist offenbar eine Getriebene: Im Gegensatz zu Hirscher, der bei seinem Comeback nach fünf Jahren von der neuen Wildcard-Regelung der FIS profitierte, muss sich Vonn als Speedspezialistin ihre Rückkehr erst erarbeiten: So sammelt sie bei für uns normalerweise bedeutungslosen FIS-Rennen in Colorado FIS-Punkte: Am Samstag und am Sonntag stehen im nur eine halbe Autostunde von Beaver Creek entfernten Copper Mountain ein Super-G und eine Abfahrt am Programm. Vorausgesetzt, Vonn hat dann genug Punkte, will sie am 21. und 22. Dezember beim Super-G-Doppel in St. Moritz in den Weltcup zurückkehren. Einen Vorgeschmack darauf, wie sich eine Weltcuppiste heute anfühlt, will sie sich nächste Woche bei den Damen-Rennen in Beaver Creek (Abfahrt & Super-G) als Vorläuferin holen.

Gut nur, dass die Damen-Rennen im kanadischen Mont Tremblant an diesem Wochenende ausfallen. Da sich Mikaela Shiffrin nach ihrem in Killington erlittenen Sturz noch erholt und noch ein paar Wochen pausieren muss, hätte Vonn vermutlich ihren Kolleginnen in der Ferne komplett die Show gestohlen!