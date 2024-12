Vonn wünscht sich "Comeback Buddy" Hirscher zurück

Unter den zahlreichen Ski-Kollegen, die Marcel Hirscher nach dem Kreuzbandriss alles Gute wünschen, ist auch US-Superstar Lindsey Vonn.

Die 40-jährige Olympiasiegerin will am 21. Dezember mit künstlichem Knie in den Weltcup zurückkehren. Wie Hirscher ist Vonn Teil des Red-Bull-Skiprojekts - auf dessen Anregung die FIS offenbar die Wildcard-Regelung für potenzielle Comeback-Stars eingeführt hat.

Als Hirscher seine Verletzung auf Instagram publik gemacht hatte, reagierte Vonn mit einem emotionalen Posting: "Noooooooooo!!!!! Ich bin so traurig!!!! Jetzt habe ich keinen Comeback-Buddy! Bitte werde schnell gesund!!!"

Verletzter Kilde fühlt mit Hirscher: "VERDAMMT!"

Anna Veith (35), die selbst ein Comeback in der nächsten Saison nicht ausgeschlossen hat, schrieb: "Gute Besserung Marcel ????". Diesem Wunsch schloss sich die von Hirscher-Doc Jürgen Mandl ebenfalls operierte ehemalige Super-G-Weltmeisterin Nici Schmidhofer an.

Marco Schwarz, der sich vor knapp einem Jahr das Kreuzband gerissen hatte und vor einem Comeback steht, wünscht seinem ehemaligen Rivalen ebenfalls "gute Besserung????????".

Auch der zurzeit ebenfalls verletzte Abfahrtsstar Aleksander Aamodt Kilde kommentierte Hirschers Hiobsbotschaft: "VERDAMMT! Alles Gute, Marcel????"