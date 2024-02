Yule rast von Platz 30 zum Sieg

Daniel Yule schreibt Geschichte! Der Schweizer rast nach Platz 30 im 1. Lauf noch zum Sieg.

Manuel Feller hat im frühlingshaften Chamonix seine Führung im Slalom-Weltcup ausgebaut. Der Tiroler klassierte sich am Sonntag als Vierter und vergrößerte in der Disziplinenwertung seinen Vorsprung auf den zuletzt in Kitzbühel und Schladming erfolgreichen Deutschen Linus Straßer (14.). Der Sieg ging an den Schweizer Daniel Yule, der bei nachlassender Piste von 30. Platz nach dem ersten Lauf noch auf Rang eins fuhr. Dies gelang im Slalom-Weltcup der Männer zuvor noch nie.

© GEPA ×

Zweiter wurde mit Loic Meillard ein weiterer Schweizer, der nach dem ersten Durchgang führende Franzose Clement Noel wurde Dritter. 1,53 Sekunden war Noel zur Halbzeit vor Yule gelegen. Für Yule war es der siebente Weltcupsieg.

Raschner auf Platz 5

Feller hatte am Ende 0,34 Sekunden Rückstand auf Yule. "Es war ein sehr solider zweiter Durchgang, definitiv akzeptabel. Hie oder da ein paar Hundertstel, dann ist es ein Podium."

Dominik Raschner wurde als zweitbester Österreicher als Fünfter 0,37 Sekunden hinter dem Sieger. Fabio Gstrein wurde 13., unmittelbar hinter ihm landete Johannes Strolz. Michael Matt landete als 19. ebenfalls noch in den Top 20. Joshua Sturm holte als 25. erstmals Weltcup-Punkte, Adrian Pertl wurde 29.