Lamparter erstmals Gesamtweltcup-Sieger

Johannes Lamparter sichert sich am Samstagnachmittag erstmals den Gesamtweltcup-Titel in der Nordischen Kombination.

Johannes Lamparter hat sich erstmals zum Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination gekrönt. Der 21-jährige Tiroler sicherte sich beim Saisonfinale in Lahti am Samstag mit dem elften Platz zum ersten Mal in seiner Karriere die große Kristallkugel. Den Sieg in Finnland holte sich WM-Dominator Jarl Magnus Riiber aus Norwegen, Sprung-Sieger Kristjan Ilves (+1,7 Sek.) wurde überraschend Zweiter vor dem Norweger Jens Luraas Oftebro (+55,0).

Lamparter startete nach Platz 24 im Springen bei schlechten Windverhältnissen im entscheidenden 10-km-Langlauf eine Aufholjagd und kam als Elfter (+1:30,5 Min.) ins Ziel. Bester Österreicher am Samstag war Stefan Rettenegger auf Platz acht (+1:17,5). Damit ist Lamparter der dritte österreichische Gesamtweltcupsieger nach Klaus Sulzenbacher (1987/88 und 1989/90) und Felix Gottwald (2000/01).

Steckbrief des Tirolers Johannes Lamparter, Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination:

Johannes LAMPARTER (21)

Geboren: 8. November 2001 in Hall/Tirol

Wohnort: Rum/Tirol

Verein: Nordic Team Absam

Hobbys: Skifahren, Radfahren, Bergsteigen

Größte Erfolge:



WM:

Gold Großschanze 2021 Oberstdorf

Gold Team-Sprint 2021 Oberstdorf

Bronze Großschanze 2023 Planica

Bronze Team 2021 Oberstdorf und 2023 Planica

Bronze Mixed-Team 2023 Planica

Weltcup:

10 Einzelsiege

Gesamtsieger 2022/23

Gesamt-Zweiter 2021/22

Junioren-WM:

Gold Einzel 2019, 2021, Silber Einzel 2020, Sprint 2019