Kombinierererin Westvold Hansen greift nach perfekter Saison

Der Abschluss-Bewerb im Weltcup der Nordischen Kombiniererinnen zieht sich über drei Tage. Am Donnerstag (18.15 Uhr) wird in Oslo von der Normalschanze gesprungen, der 5-km-Langlauf ist für Samstag (13.30 Uhr) angesetzt.

Für die Norwegerin Gyda Westvold-Hansen geht es daheim um die perfekte Saison, die Norwegerin hat alle bisherigen neun Weltcupbewerbe wie auch die WM-Konkurrenz gewonnen. Bei den Männern kehrt der WM-Dritte Franz-Josef Rehrl nach seiner Erkrankung zurück.

Mario Seidl fehlt hingegen weiterhin und hat seine Saison wegen gesundheitlicher Problemen vorzeitig beendet. Für Weltcup-Spitzenreiter Johannes Lamparter geht es in den zwei Oslo-Bewerben und anschließend in Lahti hingegen noch um sehr viel. Am Holmenkollen erstmals im Weltcup-Aufgebot steht der 17-jährige Steirer Paul Walcher.

Die Österreicherinnen hielten sich nach ihrer WM-Rückkehr bei einem Continental-Cup-Doppel in Eisenerz in Schuss, wo Claudia Purker als zweimalige Dritte überzeugte. Lisa Hirner musste wegen einer Erkrankung passen, die Steirerin stieg erst am Montag wieder ins Training ein. "Das Ziel ist, in Richtung Stockerl hinzukämpfen, wo wir in der ersten Saisonhälfte regelmäßig waren", sagte ÖSV-Chefcoach Bernhard Aicher der APA - Austria Presse Agentur. Die ÖSV-Truppe wird dann ihre Saison am letzten März-Wochenende beim Continental-Cup in Oberwiesenthal abschließen.