Rehrl gibt Schanzen-Comeback

Das warten hat bald ein Ende für den Nordischen Kombinierer Franz-Josef Rehrl - nach langer Verletzung feiert der 28-Jährige am Donnerstag seine Rückkehr auf die Schanze.

Franz-Josef Rehrl wird sich am Donnerstag erstmals seit fast elf Monaten wieder auf eine Skisprung-Schanze wagen. Der Ramsauer hat sich im vergangenen Dezember kurz vor Weihnachten beim Weltcup in seiner unmittelbaren Heimat einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Nach Monaten der Rehabilitation, Krafttraining und harter Arbeit will der dreifache WM-Medaillengewinner in der Nordischen Kombination nun endlich wieder in den Weltcup zurückkehren.