Krüger erstmals Skiathlon-Weltmeister

Das erste Distanzrennen der Langläufer bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Planica hat am Freitag einen norwegischen Vierfachsieg gebracht.

Mit Simen Hegstad Krüger gewann im Skiathlon der Olympiasieger in diesem Bewerb von 2018 in Pyeongchang. Mit 12,2 Sek. Rückstand holte Sprintsieger Johannes Hösflot Kläbo den Silber-Sprint gegen Sjur Röthe (+14,1), Paal Golberg wurde Vierter (+45,9). Der Steirer Mika Vermeulen blieb als 29. unter seinen Erwartungen (+5:15,9).

Der 23-Jährige war vor einem Jahr im Skiathlon Olympia-16. geworden, von der ÖSV-Führung wird von ihm bei den Titelkämpfen in Slowenien eine Top-15-Platzierung erhofft. Der in Norwegen wohnhafte Athlet selbst liebäugelt mit den Top Ten. Die Chance auf ein besseres Abschneiden bietet sich ihm noch am Mittwoch über 15 km Skating sowie zum WM-Abschluss am Sonntag nächster Woche über 50 km klassisch mit Massenstart. Vermeulen war im Skiathlon im Klassik-Teil bis zum Skiwechsel unter den Top 20 gelegen, verlor dann aber im Skating-Teil sukzessive an Terrain.

"Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die anderen", sagte Vermeulen bekannt launisch. "Es ist nicht nach Plan verlaufen die ganze Vorbereitung. Die anderen sind keine Nasenbohrer, und wenn dann der Hammer kommt, dann geht es leider schnell. Es war am Ende einfach sinnlos." Er habe nicht mehr pushen können, sei leer gewesen. "Und wenn du leer bist, dann kommst du gar nicht dort hin, wo es wehtut. Das Material war gut, ich leider nicht." Zwei WM-Bewerbe blieben ihm nun noch: "Heute ein bisschen zornig sein, morgen geht die Sonne wieder auf."

Die Spitze blieb bis über die Hälfte des Rennens beisammen, ehe Kläbo abfiel und sich Krüger absetzte, zuletzt auch von Röthe. Der 29-jährige Krüger brachte seinen Vorsprung ins Ziel und holte seine insgesamt zweite WM-Medaille im Skiathlon nach Silber 2021. Damals wie auch vor einem Jahr bei Olympia gewann der Russe Alexander Bolschunow, er ist diesmal wegen es vor einem Jahr begonnenen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine nicht startberechtigt. Kläbo schloss noch einmal zu Röthe auf und schnappte sich seine erste Medaille im Skiathlon.