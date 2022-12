Adler wollen bei Tournee-Generalprobe Selbstvertrauen tanken

Das letzte Springen vor Weihnachten und damit auch der Vierschanzentournee findet traditionell in Engelberg statt. Unsere Adler wollen dort ihre gute Form bestätigen.

Am Samstag (ab 16 Uhr im Sport24-Liveticker) greifen Stefan Kraft & Co. in Engelberg nach dem nächsten Sieg. Großer Gejagter ist abermals der Pole Dawid Kubacki, der drei der bisherigen sechs Springen gewinnen konnte. Bei seinem Erfolg in Titisee-Neustadt verwies er die Konkurenz mit Riesen-Abstand auf die Plätze. Die weiteren drei Weltcup-Bewerbe des Winters gingen an den Slowenen Anze Lanisek (2 Mal) und Stefan Kraft, der sich in Ruka das oberste Siegertreppchen mit Halvor Egner Granerud teilen musste.

In der Qualifikation war es abermals das Ruka-Sieger-Duo, das groß aufzeigte: Skisprung-Weltmeister Stefan Kraft hat sich am Freitag nur Halvor Egner Granerud geschlagen geben müssen. Sein Rückstand auf den Norweger betrug fast acht Punkte, Kubacki verwies der Salzburger aber fast ebenso deutlich an die dritte Stelle. Auch der Tiroler Routinier Manuel Fettner mischte in der Ausscheidung für den Samstag-Wettkampf als Fünfter ganz vorne mit. Jan Hörl (9.), Michael Hayböck (10.), Markus Müller (12.) und Daniel Tschofenig (13.) sorgten für ein enorm starkes ÖSV-Abschneiden. Nur Philipp Aschenwald fiel als 20. etwas ab.

Die beiden Einzelbewerbe in Engelberg gelten wie jedes Jahr als Gradmesser für die Vierschanzentournee. Das Resultat des Vorjahres beweist das auch: Der Gesamtsieger 2021/2022 Ryoyu Kobayashi gewann im Vorjahr ein Springen in der Schweiz, beim Zweiten belegte er Rang 2.