Diese 7 Adler sollen den Tournee-Fluch beenden

Seit 10 Jahren wartet der ÖSV auf einen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee, diese Durststrecke soll heuer enden.

Am Donnerstag (ab 16.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) wird die 73. Vierschanzentournee traditionell mit der Qualifikation in Oberstdorf eröffnet. Aus rot-weiß-roter Sicht werden Stephan Embacher, Michael Hayböck, Jan Hörl, Stefan Kraft, Markus Müller, Maximilian Ortner, Daniel Tschofenig am Start gehen und gegen den Tournee-Fluch kämpfen.

Im Vorjahr konnten Jan Hörl (Innsbruck) und Stefan Kraft (Bischofshofen) zumindest mit Einzelsiegen glänzen, der Gesamtsieg ging allerdings an Ryoyu Kobayashi. Den letzten Auftaktsieg in Deutschland feierte Stefan Kraft 2016, zwei Jahre zuvor konnte er sich ebenfalls auf der Schattenbergschanze durchsetzen. Dass 2014/2015 zugleich das letzte Mal ist, dass ein ÖSV-Adler den Gesamtsieg holt war damals nicht vorstellbar.

Doch die Formkurve unserer Springer zeigte zuletzt steil nach oben. In Engelberg konnte man mit einem Doppelsieg und einem Dreifachsieg Saisondominator Pius Paschke in die Schranken weisen und rechtzeitig vor der Tournee Selbstvertrauen tanken. "Die Vorfreude auf die bevorstehende Vierschanzentournee ist schon groß. Die Leistungen unserer Mannschaft waren zuletzt sehr erfreulich. Wir sind in einer guten Ausgangslage und fühlen uns in der Jägerrolle sehr wohl. Pius Paschke ist der Springer im Weltcup, der heuer die besten Sprünge auf der konstantesten Basis zeigen konnte", meinte Cheftrainer Andreas Widhölzl.

Dreifachsieger nicht nominiert

Olympiasieger Kamil Stoch ist bei der Vierschanzen-Tournee erstmals seit 2008/09 nur Zuschauer. Der dreimalige Gesamtsieger steht nicht im polnischen Aufgebot von Cheftrainer Thomas Thurnbichler. Polens Ski-Verband gab an, dass sich Stoch nicht bereit fühle, die am Wochenende beginnende Tournee zu bestreiten. Der 37-Jährige hat in dieser Weltcupsaison noch kein Top-Ten-Ergebnis geschafft und mehrfach sogar die Punkteränge verpasst.