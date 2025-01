Eva Pinkelnig holt Podestplatz – Prevc triumphiert

Die Skispringerin Eva Pinkelnig zeigte beim Weltcup-Auftakt in Zao eine starke Leistung. Mit Sprüngen auf 94 und 97,5 Meter sicherte sie sich den dritten Platz hinter Nika Prevc und Thea Minyan Björseth.

Eva Pinkelnig, die erst vor wenigen Tagen in Villach triumphierte, zeigte am Freitag in Zao erneut eine Spitzenleistung. Mit 94 und 97,5 Metern landete sie auf Rang drei.

Seifriedsberger überzeugt als Fünfte

Neben Pinkelnig beeindruckte auch Jacqueline Seifriedsberger, die den fünften Platz belegte. Damit sicherte sich der ÖSV zwei Top-Fünf-Platzierungen.

Nika Prevc voran

Den Sieg holte sich die Slowenin Nika Prevc, während Thea Minyan Björseth aus Norwegen den zweiten Platz belegte.

Blick auf das Wochenende

Am Samstag folgt in Zao ein Superteambewerb, gefolgt von einer weiteren Einzelkonkurrenz am Sonntag. Pinkelnig scheint topmotiviert, trotz der emotionalen Herausforderungen der letzten Tage.