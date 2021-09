Ex-Tournee-Sieger Diethart gibt Comeback

Österreichs Skispringer sind beim Heim-Sommer-Grand-Prix in Hinzenbach stark vertreten.

Gleich 13 Athleten sind in Oberösterreich am Start, darunter auch Großschanzen-Weltmeister Stefan Kraft, der ursprünglich aus privaten Gründen freigestellt gewesen wäre. In der nationalen Gruppe feiert ein alter Bekannter der Szene sein Comeback auf größerer Bühne: nach vier Jahre misst sich Ex-Tournee-Sieger Thomas Diethart wieder mit der Elite.

Der Bewerb geht am Samstag (15.30 Uhr/live ORF 1) in Szene. In Klingenthal wird am Samstag und Sonntag mit zwei Bewerben der Sommer-Kontinentalcup entschieden, in dem es für den ÖSV um den siebenten Quotenplatz für den Weltcup-Auftakt im November geht.