Gesamtweltcupsiegerin Pinkelnig in Lillehammer-Quali Elfte

Skisprung-Gesamtweltcupsiegerin Eva Pinkelnig hat in der Qualifikation für das zweite Weltcup-Springen in Lillehammer einen Spitzenplatz verpasst.

Die Vorarlbergerin kam am Dienstag als beste Österreicherin nicht über eine Weite von 119 Metern und Platz elf hinaus. Den Quali-Sieg feierte überlegen Weltmeisterin Alexandria Loutitt (CAN/138,5 m). Für den Bewerb am Mittwoch (16.30 Uhr/live ORF Sport +) qualifizierten sich alle angetretenen rot-weiß-roten Athletinnen.

Chiara Kreuzer, in der Raw-Air-Gesamtwertung nun auf Rang fünf, musste sich mit dem 17. Platz (115 m) begnügen. Sara Marita Kramer wurde 21., Jacqueline Seifriedsberger (25.), Hannah Wiegele (27.) und Julia Mühlbacher (29.) platzierten sich ebenfalls locker in den Top 40. Im Raw-Air-Klassement führt weiter die Slowenin Ema Klinec, Pinkelnig ist Achte. Zum Abschluss der Tour steht am Sonntag in Vikersund das erste Frauen-Skifliegen überhaupt auf dem Programm.