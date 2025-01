Kraft: "Es wäre ja blöd, das nicht zu tun"

Stefan Kraft reagiert auf die Schummel-Vorwürfe der Konkurrenz.

Zwei Siege in Oberstdorf und Garmisch! Die ÖSV-Adler sind bei der Vierschanzentournee nicht zu stoppen. Vor allem die Konkurrenten aus Norwegen wollen die Dominanz nicht akzeptieren, sprechen von "Wunderanzügen", wie oe24 bereits berichtete.

Üble Schummel-Vorwürfe

Die Schummel-Vorwürfe lassen die ÖSV-Stars aber weiterhin kalt. „Dass wir geschlossen so gut sind, ist ein Produkt der letzten drei Jahre. Alles im Team passt perfekt zusammen“, so Stefan Kraft am Rande der Vierschanzentournee.

Der Salzburger hat aber Verständnis, dass die Konkurrenz so genau auf die ÖSV-Adler schaut. „Wir tun das ja auch, wenn jemand anderer gut springt“, so Kraft. „Man schaut auf die Besten - es wäre ja blöd, das nicht zu tun.“

"Großer Wunsch"

Am Freitag steht dann wieder das Sportliche im Vordergrund. Die ÖSV-Adler wollen bei der Quali am Bergisel den Grundstein für den 3. Sieg bei der Vierschanzentournee legen.

Der seit seinem Oberstdorf-Triumph vor dem Jahreswechsel 44-fache Weltcupsieger Kraft hat ausgerechnet am Bergisel noch nie gewonnen. "Es war hier schon oft tricky und nicht leicht, auch vom letzten Glück war ich noch nicht verfolgt, aber ich mag die Schanze sehr gerne", sagte der 31-Jährige. Der noch fehlende Bergisel-Erfolg würde sehr schön ins Bild seiner anderen Österreich-Erfolge passen, gestand Kraft. "Es ist ein großer Wunsch von mir, am Bergisel zu gewinnen, in diesem Hexenkessel, und mit dem Quäntchen Glück ist es auch möglich."