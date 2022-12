Kraft setzt auf alte Traditionen vor Vierschanzentournee

Stefan Kraft ist der bisher letzte österreichische Gewinner der Vierschanzentournee. Vor acht Jahren triumphierte der Salzburger beim Schanzen-Spektakel, heuer will der 29-Jährige erneut zuschlagen.

Kraft, in der Weltcup-Gesamtwertung auf Platz drei, schaffte es in dieser Saison in Kuusamo bereits aufs oberste Stockerl. Im Interview mit der APA - Austria Presse Agentur sprach Kraft über seine Ziele, seine Verfassung und die Tournee-Favoriten.

APA: Sie waren in Engelberg auf Platz vier und sechs. Mit was für einem Gefühl fahren Sie zur Tournee?

Stefan Kraft: "Mit einem sehr guten Gefühl. Ich bin echt wieder sehr cool drauf, es war ein super Saisonstart bis jetzt. Das Monat war tiptop mit sehr konstanten Leistungen. Ich bin in einem Flow und fahre deswegen sicher mit einer breiten Brust zur Tournee."

Wie werden Sie Weihnachten verbringen?

Kraft: "Ich werde nach Goldegg fahren, gemütlich Weihnachten feiern, rasten und gut essen. Eine Würstelsuppe ist bei uns Tradition und einmal ein Schweinsbraten von der Oma. Das braucht es noch einmal und gibt Kraft."

Sie sind einer der vier Springer, die in dieser Saison bereits einen Bewerb gewonnen haben. In was für einer Rolle sehen Sie sich?

Kraft: "Ich bin Jäger, ein Mitfavorit. Topfavoriten sind mit Sicherheit Dawid Kubacki und Anze Lanisek. Wenn die beiden einen Sprung treffen, dann hüpfen sie uns im Moment noch um drei, vier, fünf Meter davon. Sie sind gerade richtig stark. Dann folgen Piotr Zyla, Manuel Fettner, Halvor Egner Granerud und ich, wir können sie mit richtig coolen Raketensprüngen ärgern. Auch Karl Geiger darf man nie vergessen."

Sie haben in der Vergangenheit schon zweimal bei der Tournee in Oberstdorf gewonnen, außerdem den WM-Titel geholt. Wie sehr liegt Ihnen die Schattenbergschanze?

Kraft: "Ich mag sie sehr gerne und habe mit dem Weltmeistertitel gute Erinnerungen. Ich springe dort meistens echt sehr gut, kann aber auch nicht sagen, wieso. Es ist immer cool, wenn die Tournee losgeht. Das ist für mich immer das erste Highlight, da brennt alles ein bisschen mehr. Man merkt einfach, dass es richtig um die Wurst geht."

Wie groß ist die Freude, dass Fans wieder ohne Einschränkung dabei sein dürfen?

Kraft: "Das wird sicher cool. In Oberstdorf wird es richtig rundgehen, dort gibt es immer eine Mega-Stimmung und eine gute Party. Das wird sicher wieder etwas ganz anderes als in den letzten beiden Jahren."

Sie sind der bisher letzte österreichische Tourneesieger. Wie schön wäre es, am Ende wieder den "Goldenen Adler" in Händen zu halten?

Kraft: "Das wäre auf jeden Fall schön. Es sind viele sehr gut und es muss alles zusammenpassen. In den acht Sprüngen darfst du dir keinen Fehler erlauben. Ich bin körperlich wieder in einem sehr guten Zustand, besser als in den letzten zwei Jahren. Ich habe meine ganzen Hausaufgaben gemacht und das muss dann eh passieren."

Wie sehr beflügelt wieder das gemeinsame Doppelzimmer mit Michael Hayböck?

Kraft: "Bei ihm läuft es wieder ganz gut, er ist auch in den Top Ten dabei. Wir können uns da gegenseitig schon pushen und da haben wir wieder eine gute Kombo. Es war zuletzt ein wenig schwieriger, wegen Corona gab es keine Doppelzimmer. Es fühlt sich so an, als wenn ich ihn seit langem mal wieder zurückbekomme. Wir sind eingespielt, verstehen uns gut und sind mittlerweile richtig gute Freunde."

Haben Sie das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich verfolgt?

Kraft: "Ich habe auf dem Weg von der Schweiz zurück nach Österreich gerade rechtzeitig zur Verlängerung eingeschaltet. Ich habe Frankreich auch sehr gern, aber bin ein Messi-Fan. Deswegen war das Ergebnis perfekt."