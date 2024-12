Österreichs Hoffnung strahlt in Wisla – Kraft enttäuscht in Quali

ÖSV-Adler Daniel Tschofenig triumphiert in der Qualifikation von Wisla und geht als Favorit in den Wettkampf. Für Stefan Kraft lief es dagegen alles andere als nach Plan.

Die Qualifikation in Wisla brachte Licht und Schatten für das österreichische Skisprung-Team. Der erst 21-jährige Daniel Tschofenig brillierte mit einem Sprung auf 126,5 Meter und holte sich den Sieg in der Quali (131,8 Punkte). Damit unterstrich er seine starke Form und zählt zu den Top-Favoriten für den Wettkampf am Samstag (15:00 Uhr/live auf ORF & Sport24-Liveticker).

„Daniel zeigt, dass er aktuell in einer eigenen Liga springt“, lobte ein Eurosport-Experte. Sein Sprung beeindruckte durch Präzision und Stil. Der junge Kärntner setzte sich klar gegen den Schweizer Gregor Deschwanden (2.) und den Deutschen Pius Paschke (3.) durch.

Überflieger Kraft mit problemen

Weniger erfreulich verlief die Qualifikation für Österreichs Aushängeschild Stefan Kraft. Der Salzburger landete mit einem Sprung auf 118,5 Meter nur auf Rang 22. Trotz seiner Routine konnte er die schwierigen Bedingungen in Wisla nicht optimal nutzen. Für den Weltcupsieger von 2017 bleibt es vorerst ein Rennen um den Anschluss an die Spitze.

Auch andere Athleten zeigten starke Leistungen: Andreas Wellinger (5.) und Piotr Zyla (7.) beeindruckten mit stabilen Sprüngen. Für den Schweizer Felix Trunz (8.) und den Esten Artti Aigro (9.) gab es ebenfalls Top-Ten-Platzierungen.