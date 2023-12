Die ÖSV-Adler haben auf der "Angstschanze" in Garmisch aufgezeigt. Seit 7 Jahren warten Stefan Kraft & Co. auf einen Podestplatz beim Neujahrsspringen. In der Quali haben drei Österreicher den Sprung in die Top 10 geschafft. Den Sieg sicherte sich der Slowene Anze Lanisek.