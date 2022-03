Keine Pause für unsere Super-Adler

Auf die Skispringer kommt die härteste Woche in diesem Winter zu.

Weiter keine Verschnaufpause für die Skispringer. Nach Olympia und dem Weltcup in Lahti wartet mit der Raw Air Tour nun die wohl kräfteraubendste Veranstaltung des gesamten Winters. Schon am Mittwochnachmittag ging die Qualifikation in Lillehammer über die Bühne. Kraft musste sich dort als Zweiter nur um 0,7 Punkte dem Norweger Johann Andre Forfang geschlagen geben. Fettner fehlte an der dritten Stelle auch nur ein Zähler auf Platz eins. Daniel Huber kam auf Platz sieben ebenfalls in Spitzenfeld.

Nach dem Einzel (Donnerstag, ab 16 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) dort geht es direkt und ohne Ruhetag in Oslo weiter. Bis Ende der Woche geht es in nicht weniger als zwei Quali-Sprüngen, drei Einzelbewerben und einem Mixed-Team-Event um 35.000 Euro Siegerprämie. Für den Zweitplatzierten springen 17.500 und für den Drittplatzierten 7.500 Euro raus.

Stefan Kraft: »Körperlich geht es mir auch gut«

Stefan Kraft hat nach seinem Sieg und seinem dritten Platz in Lahti Lunte gerochen: "In Norwegen waren wir schon zwei Jahre nicht mehr, ich freue mich schon riesig darauf. Es sind zwei richtig lässige Schanzen, die da jetzt in der Raw Air auf uns zukommen, und körperlich geht es mir auch gut."

Kraft soll auch dabei helfen, das von Cheftrainer Andreas Widhölzl ausgerufene Saisonziel zu erreichen. "Wir sind im Nationencup knapp hinter Deutschland. Ich möchte in Planica (Saison-Finale, Anm.) mit dem Gelben Trikot heimfahren. Das ist das Zeichen, dass man die beste Mannschaft der Welt ist. Das ist schon das große Ziel", sagte der Coach. Derzeit liegen Österreichs Herren 103 Punkte hinter Deutschland.