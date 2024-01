Adler starten am Kulm GOLD-JAGD

Ab Donnerstag steigt die Ski-Flug-Weltmeisterschaft in Bad Mitterndorf

Bad Mitterndorf. In der Region Bad Mitterndorf/Tauplitz geht es diese Woche um die einzigen in der Zwischensaison für die Skispringer zu ergatternden Medaillen. Die Weitenjäger gastieren bei den 28. Skiflug-Weltmeisterschaften zum sechsten Mal am Kulm. Nach der Premiere 1975 war es nach einem Rotationsprinzip alle zehn Jahre - 1986, 1996, 2006 und 2016 - in die Steiermark gegangen. Da die Schanze in Harrachov kein FIS-Zertifikat mehr hat, steigt die WM-Flugshow nun schon 2024 wieder am Kulm.

Stefan Kraft hält den Skiflug-Weltrekord

Je zwei Durchgänge am Freitag und Samstag entscheiden, Kraft hat 2016 und zuletzt 2022 in Vikersund schon jeweils mit WM-Bronze angeschrieben. Auf der norwegischen Schanze stellte der Salzburger am 18. März 2017 mit 253,5 m den unverändert gültigen Weltrekord auf. Auf dem Kulm wird diese Marke mit ziemlicher Sicherheit erneut nicht fallen, selbst der Schanzenrekord des slowenischen 2016-Weltmeisters Peter Prevc von 244 m hält schon acht Jahre lang. Nichtsdestotrotz ist ein Weitenspektakel zu erwarten, in dem auch die anderen ÖSV-Asse Hauptrollen spielen wollen.

Lindvik (NOR) ist der aktuelle Weltmeister

Dass Kraft am Kulm gewinnen kann, hat er vor vier Jahren bewiesen, als er seinen ersten Weltcupsieg auf heimischem Schnee feierte. Der zweite folgte heuer am Dreikönigstag beim Tournee-Finale in Bischofshofen. Beim Kulm-Weltcup im Vorjahr belegte Kraft die Plätze zwei und drei, vorne lag jeweils Halvor Egner Granerud. In dieser Saison hat der Norweger freilich noch nicht zur Form gefunden, ist noch ohne Podestplatz. Die erfolgreiche Titelverteidigung im Gesamtweltcup kann er wohl schon abschreiben. Aktueller Skiflug-Weltmeister ist sein Landsmann Marius Lindvik.

Rekord: Schlierenzauer holte vier Mal Gold

Zu Doppel-Weltmeistern im Einzel avancierten bisher der Schweizer Walter Steiner (1972, 1977), der Deutsche Sven Hannawald (2000, 2002) und Ljökelsöy (2004, 2006). In den seit 2004 ausgetragenen Mannschaftsbewerben gibt es mit Norwegen einen Fünffachsieger, Titelverteidiger von Vikersund 2022 sind die Slowenen. Die übrigen drei Titel gingen in Serie 2008, 2010 in Planica und 2012 in Vikersund an die Österreicher. Schlierenzauer war da immer dabei und ist so mit viermal Gold Rekord-Weltmeister. Team-Bronze für den ÖSV gab es 2004 in Plancia und 2016 am Kulm.