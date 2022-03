Team jagt heute WM-Gold

Stefan Kraft und Co. gehen heute (16.30 Uhr/ORF 1) auf 1. Gold seit 10 Jahren los.

Zuerst der Gold-Triumph bei den Olympischen Winterspielen in Peking, dann der Sieg in Lahti - in den vergangenen beiden Teambewerben jubelten jeweils die ÖSV-Adler. Überhaupt konnten Stefan Kraft und Co. drei von vier Saisonbewerben für sich entscheiden.

+++ Ab 16:30 HIER im Sport24-LIVE-Ticker +++

Heute ist unser Team damit wieder in der Mitfavoritenrolle -auch wenn es beim Skifliegen zuletzt nicht optimal lief. Im Weltcup gab es 2014 den letzten Team-Erfolg, bei einer Weltmeisterschaft warten unsere Adler sogar schon seit 2012 auf Team-Gold.