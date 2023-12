Super-Adler Stefan Kraft plant in Klingenthal den fünften Streich

Stefan Kraft will in Klingenthal seine unglaubliche Siegesserie weiter ausbauen.

Stefan Kraft hat bislang alle vier Weltcupspringen klar gewonnen. Beim der dritten Weltcup-Station in Klingenthal will der Super-Adler am Samstag und Sonntag (ab 16 Uhr im Sport24-Liveticker) nachlegen.

Doch auf der Schanze in Deutschland fühlte sich unser Super-Adler bislang nicht so wohl. Der Salzburger konnte allerdings erst einmal dort gewinnen (2021). Mit seiner derzeitigen Überform soll der zweite Coup gelingen.

Der Weltcup-Dominator hat sich am Freitag auch bei der Qualifikation schon in anhaltend guter Form gezeigt. Er sorgte zwar nicht für die größte Weite, wurde mit 138 m aber Zweiter hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi (145,5 m). Michael Hayböck und Manuel Fettner landeten auf den Rängen acht und neun.