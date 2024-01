Wind verzögert Skiflug-WM am Kulm

3. Durchgang vorerst für eine halbe Stunde später angesetzt

Die Organisatoren der Skiflug-Weltmeisterschaften am Kulm haben am zweiten Wettkampftag wie schon am Donnerstag mit stärkerem Wind zu kämpfen. Der Fortsetzung der am Freitag mit zwei Durchgängen gestarteten Einzel-Konkurrenz wurde einmal um eine halbe Stunde auf 14.30 Uhr (live ORF 1) verschoben, in zwei weiteren Heats sollen die Medaillen vergeben werden. Der Probedurchgang war am Samstag schon gestrichen worden. Für Sonntag (14.00 Uhr) ist der Teambewerb angesetzt.

Zur geplanten Halbzeit der Einzel-WM liegt der Salzburger Stefan Kraft in der Region Tauplitz/Bad Mitterndorf 12,3 Punkte hinter dem Slowenen Timi Zajc auf Rang zwei. Weitere 4,8 Zähler dahinter ist der Norweger Johann Andre Forfang Dritter. Mit dem Oberösterreicher Michael Hayböck und dem Salzburger Jan Hörl liegen die weiteren Österreicher auf den Rängen acht und zehn. Der Tiroler Manuel Fettner hatte die Qualifikation für den zweiten Durchgang als Auftakt-35. verpasst.