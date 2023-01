Zwei neue Adler bei Weltcup in Zakopane

Sein zehnter Platz beim Dreikönigsspringen zum Abschluss der Vierschanzentournee in Bischofshofen sowie gute Continental-Cup-Leistungen bringen Clemens Aigner die Rückkehr in Österreichs Weltcup-Team.

Der 29-Jährige ist diese Woche in Zakopane ebenso dabei wie weiter der bei der gesamten Tournee aufgebotene Clemens Leitner. Dafür muss Philipp Aschenwald in den Continental Cup, und zwar nach Sapporo. Dort werden zudem nächste Woche drei Weltcup-Bewerbe ausgetragen.

In Zakopane findet am Samstag ein Teambewerb statt, am Sonntag eine Einzelkonkurrenz (jeweils 16.00 Uhr, live ORF 1). Im österreichischen Team stehen auch Manuel Fettner, Michael Hayböck, Jan Hörl, Stefan Kraft und Daniel Tschofenig. ÖSV-Chefcoach Andreas Widhölzl hat nach der ohne ÖSV-Podestrang, aber mit den Gesamträngen sechs bis zehn abgelaufenen Tournee ein klares Ziel vor Augen: "Mit unseren Top-Athleten den nächsten Schritt machen, um wieder ganz oben am Stockerl zu stehen."