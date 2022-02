Aufatmen: Bob-Anschieber Sammer darf Quarantäne verlassen

Bob-Anschieber Markus Sammer darf das Quarantänehotel nach einem zweiten negativen Corona-Test verlassen.

Das gab das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) am Dienstag bekannt. Sammer, mit Pilot Benjamin Maier aktueller Vize-Weltmeister im Zweierbob, kann damit am inoffiziellen Training am Mittwoch und Donnerstag teilnehmen. Er war nach seiner Einreise in China und einem positiven PCR-Test für insgesamt vier Tage in Quarantäne gewesen.

"Es ist ein richtig gutes Gefühl, dass ich mich ab sofort ganz auf den Sport konzentrieren kann. Ich habe die vier Tage gut überstanden und fühle mich topfit", erklärte Sammer erleichtert. Der 33-Jährige war ohne Symptome gewesen.