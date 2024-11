Rodel-Ass Schulte rast aufs Podest

Lisa Schulte hat am Samstag beim Auftakt im Rodel-Weltcup gleich für den ersten ÖRV-Podestplatz gesorgt.

Die 23-jährige Tirolerin landete mit zweit- und drittbester Laufzeit in Lillehammer auf dem dritten Rang hinter der Deutschen Julia Taubitz und der US-Amerikanerin Emily Sweeney. Auf Taubitz fehlten ihr 0,152 Sekunden. Die ÖRV-Damen zeigten eine starke Teamleistung mit Barbara Allmaier, Madeleine Egle und Dorothea Schwarz auf den Plätzen vier, sieben und neun.

"Ich bin sehr glücklich, weil meine Trainings waren ein bisschen up and down, aber mein erster Lauf war wirklich gut. Ich bin froh, wieder auf dem Podium zu stehen", freute sich Schulte, die sich im vergangenen Jänner zur Sensations-Weltmeisterin gekürt hatte, über ihren insgesamt vierten Weltcup-Stockerlplatz im Einsitzer.

Im Frauen-Doppelsitzer landeten die Weltmeisterinnen Selina Egle/Lara Kipp auf dem sechsten Rang, auf Rang drei fehlte schon fast eine Sekunde. Der Tagessieg ging an die US-Amerikanerinnen Chevonne Forgan und Sophia Kirby vor den Deutschen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal (+0,017). Ex-Einzel-Weltmeisterin Dajana Eitberger (GER) stürzte mit ihrer neuen Partnerin Magdalene Matscina in Kurve 13, Eitberger bestreitet ihre zweite Saison im Doppelsitzer.