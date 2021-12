Deutscher Rodel-Star Loch hat Corona

Deutschlands Rodel-Olympiasieger Felix Loch (32) verpasst nach einem positiven Coronatest den Weltcup in Innsbruck-Igls am Wochenende.

"Schlitten in die Ecke stellen, positiv bleiben, negativ werden!", gab der Gesamtweltcup-Sieger des Vorjahres sein Motto aus der häuslichen Quarantäne via Instagram preis. Auch Dajana Eitberger wurde positiv auf das Virus getestet.



Die Teammitglieder, die engen Kontakt zu den beiden hatten, sind "in einem gesonderten Hotel in Innsbruck untergebracht und werden sich den Regularien entsprechend nur sehr eingeschränkt an der Bahn aufhalten und größtmöglichen Abstand halten", teilte der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) mit.