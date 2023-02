Österreichs Rodel-Staffel in St. Moritz Dritter

Österreichs Rodel-Staffel mit Madeleine Egle, Nico Gleirscher und dem Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller hat am Sonntag beim Weltcup in St. Moritz den dritten Rang belegt. Der Sieg ging an Deutschland vor den USA.

Die Letten hatten ihren Lauf völlig verpatzt und verloren damit auch an Boden auf die im Staffel-Weltcup führenden Deutschen. Österreich ist in dieser Wertung Fünfter.

Im Frauen-Einsitzer hatte Egle zuvor als beste Österreicherin den achten Platz belegt. Auch in diesem Bewerb hatten die Deutschen gleich mit einem Dreifachsieg durch Dajana Eitberger vor Julia Taubitz und Anna Berreiter triumphiert. Egle ist in der Weltcupgesamtwertung einen Bewerb vor dem Ende Vierte, Taubitz führt 90 Zähler vor Eitberger.

"Mit dem Auftritt unserer Einsitzer-Herren, die gestern neuerlich ihre mannschaftliche Stärke unterstrichen haben, bin ich ebenso zufrieden, wie mit der Leistung im heutigen Team-Bewerb. Unsere Staffel hat sich mit starken Reaktionszeiten und sauberen Läufen gut in Szene setzen können und sich entsprechend belohnt", bilanzierte ÖRV-Cheftrainer Christian Eigentler. Dafür habe man bei den Frauen aufgrund aktueller Defizite am Start Federn lassen müssen. Darauf will man "in der Vorbereitung auf die kommende Saison entsprechend reagieren".

Das ÖRV-Team kehrte noch am Sonntag nach Innsbruck zurück, am Dienstag folgt die Anreise nach Winterberg, wo am kommenden Wochenende das Saisonfinale 2022/2023 über die Bühne geht. "Dort werden wir noch einmal voll angreifen und wollen unbedingt einen positiven Saisonabschluss hinlegen", sagte Eigentler.