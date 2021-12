Österreichs Ski-Crosser Katrin Ofner und Tristan Takats verpassten im Teambewerb in Arosa nur knapp einen Podestplatz.

Katrin Ofner und Tristan Takats haben am Mittwoch im Teambewerb des Weltcups der Ski Crosser in Arosa den vierten Platz belegt. Der Sieg im Großen Finale ging an die Schweden Sandra Näslund und David Mobärg vor Kanada und Russland. Takats war in seinem Lauf zu Sturz gekommen, Ofner konnte den Rückstand nicht mehr aufholen.