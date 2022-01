Ski Cross: Takats und Rohrweck in beiden Nakiska-Rennen dabei

Limbacher und Ofner einstweilen für ein Finale qualifiziert.

Als Dritter und Zehnter hat sich Tristan Takats problemlos für die beiden Ski-Cross-Weltcuprennen am Freitag und Samstag in Nakiska (Kanada) qualifiziert. Ebenfalls in beiden Entscheidungen der Top 32 mit dabei ist Johannes Rohrweck (11./12.). Startrecht für das erste Rennen hat Robert Winkler (16.), für das zweite Johannes Aujesky (29.). Bei den Frauen sind Andrea Limbacher (8.) und Katrin Ofner (10.) im 16er-Freitag-Finale mit dabei. Die Quali für Samstag wurde verschoben.

Schnellste waren die Schwedin Sandra Näslund sowie bei den Männern der Deutsche Florian Wilmsmann und der Schwede Erik Mobärg.