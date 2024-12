Snowboard-Star stirbt mit 26 Jahren bei Lawinen-Unglück

Schock-Nachricht zu Weihnachten: Die Schweizer Snowboarderin Sophie Hediger ist am Montag bei einem Lawinenunglück in Arosa ums Leben gekommen.

Die Sport-Welt trauert: Ausgerechnet zu Weihnachten ist am Montag in ihrer Heimat Arosa bei einem Lawinenabgang mit nur 26 Jahren verstorben. Der schweizer Ski-CEO Walter Reusser sagt in einer Aussendung des Verbandes: "Wir sind fassungslos und in Gedanken bei Sophies Familie, der wir unser tiefstes Beileid aussprechen. Für die Swiss-Ski-Familie hat sich mit dem tragischen Tod von Sophie Hediger ein dunkler Schatten über die Weihnachtstage gelegt."

Das Unglück hat sich bereitsam Montag ereignet, als Profi-Athletin auf einer geschlossenen Piste mit einer zweiten Person unterwegs gewesen sein soll und von der Lawine erfasst wurde. Bereits da war bekannt, dass eine Snowboarderin unter den Opfern ist. Hediger verstarb "beim Freeriden, einem geliebten Hobby", wie Swiss-Ski in einer Mitteilung am Dienstag verlautete.

Hediger hatte in der vergangenen Saison ihre ersten beiden Weltcup-Podestplätze eingefahren. Bei der WM-Generalprobe in St. Moritz war sie Zweite geworden.