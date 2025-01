"Brauche eine Pause": Olympiasieger Karl nimmt sich Auszeit

Snowboard-Superstar Benjamin Karl hat mit mentalen Problemen zu kämpfen.

Der Snowboard-Weltcup macht zum 25. Mal Halt in Bad Gastein! Am Dienstag und Mittwoch müssen sich die Alpin-Stars in den Einzelbewerben der Damen und Herren im Parallel-Slalom sowie im Mixed-Teambewerb beweisen. Ein bekanntes Gesicht wird in Salzburg allerdings nicht dabei sein: Olympiasieger Benjamin Karl!

Von Motivationsproblemen geplagt

Gegenüber der "Kleinen Zeitung" gestand der 39-Jährige mit Motivationsproblemen zu kämpfen zu haben. "Ich brauche nach 20 Jahren einfach eine Pause", begründete Karl seine Entscheidung, nicht in Bad Gastein mitzufahren. Der mehrfache Weltmeister habe Ansporn-Schwierigkeiten. "Mein Kopf ist stark und den zu überzeugen, war die letzten Tage ein regelrechter Kampf. Mal schauen, was jetzt passiert, ob die Motivation zurückkommt oder nicht."

Jetzt wolle der Niederösterreicher zunächst einmal wieder aus Spaß auf dem Brett stehen. Karl: "Ich werde jetzt einmal normal und aus Freude snowboarden gehen, das taugt mir ja extrem", so der Super-Athlet. "Was andere denken, ist mir, um ehrlich zu sein, egal. Ich bin nicht müde, sondern mag einfach derzeit nicht und ich will mir auch nichts von anderen aufzwingen, was ich zu tun habe. Der Rennzyklus löst derzeit Depressionen aus."