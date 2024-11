Top-Platz für Teresa Stadlober bei Weltcup-Start

Mit einem 10 km Einzelstartrennen in der klassischen Technik starteten die Damen heute in Ruka (FIN) in die neue Weltcupsaison.

Beim Auftaktrennen im finnischen Traditionsort lieferte Teresa Stadlober gleich eine starke Performance ab und durfte sich als Achte (+1:18,3 min.) sogar über einen von ihr im Vorfeld anvisierten Top-Ten-Platz freuen.

Die ersten fünf Kilometer absolvierte die Salzburgerin dabei im Windschatten der norwegischen Rückkehrerin Therese Johaug. Die Österreicherin konnte das Tempo der mehrfachen Weltmeisterin mitgehen und präsentierte sich auch in der zweiten Hälfte des Rennens in sehr guter Verfassung. Am Ende überquerte die 31-Jährige mit einem Rückstand von 1:18,3 Minuten als starke Achte die Ziellinie.

Der Sieg ging heute an Frida Karlsson. Die Schwedin setzte sich mit einem Vorsprung von 46,5 Sekunden souverän gegen die beiden Norwegerinnen Therese Johaug und Astrid Oyere Slind (+54,0 sec.) durch.

Teresa Stadlober (Achte): „Das war heute ein richtig cooles Rennen. Wir hatten super Material und ich habe das auch gleich von Beginn an gemerkt, als ich gemeinsam mit Therese Johaug gelaufen bin. Ich war fast überrascht, dass ich so gut mit ihr mithalten konnte, und auf der zweiten Runde habe ich einfach versucht, nochmal alles herauszuholen. Das war heute schon mein 222. Weltcupstart und ich bin mega-happy, das es am Ende der achte Platz geworden ist. Ich bin hier in Ruka schon lange nicht mehr in die Top-Ten gelaufen, von daher war es definitiv ein sehr guter Start. Jetzt gilt es sich gut zu erholen und dann am Sonntag noch einmal richtig Gas zu geben.“

Weiteres Weltcup-Programm Ruka (FIN):Freitag, 29.11.2024, 10 km Einzelstartrennen (Klassisch) Herren, 12:40 Uhr (Live in ORF 1)Samstag, 30.11.2024, Sprint Damen und Herren (Klassisch), 11:30 Uhr (Finalläufe, Live in ORF 1)Sonntag, 01.12.2024, 20 km Massenstartrennen (Skating) Herren, 09:30 Uhr (Live in ORF 1)Sonntag, 01.12.2024, 20 km Massenstartrennen (Skating) Damen, 11:25 Uhr (Live auf ORF ON)