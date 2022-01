Ziegler/Kiefer sagten nach Trainingssturz für EM ab

Kiefer fiel im Training auf seine linke Hand.

Österreichs Eiskunstlauf-Paar Miriam Ziegler/Severin Kiefer hat am Dienstag für die am Mittwoch beginnende Eiskunstlauf-EM in Tallinn abgesagt. Grund ist ein Sturz von Kiefer beim ersten Training am Montag, gaben Ziegler/Kiefer via Facebook bekannt. "Nach langem Überlegen und schweren Herzens mussten wir uns von dieser Europameisterschaft zurückziehen", schrieben sie.

Kiefer hatte sich demnach bei einem Sturz mit der linken Hand abgestützt. Aufgrund der großen Schmerzen des 31-jährigen Salzburgers konnten sie beim Montagnachmittag-Training "nur sehr wenige Elemente ausführen". Erste Scans zeigten keine Brüche, in Österreich wird sich Kiefer nun weiteren Tests unterziehen.

Das Duo hofft, dass sich die ersten Prognosen bewahrheiten und ein Start bei den Olympischen Spielen in Februar in Peking nicht gefährdet ist. "Wir sind guter Dinge und gehen davon aus, dass diese Verletzung kein Thema für unsere Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking sein wird", schrieben Ziegler/Kiefer.