Zu langsam: Eder/Hauser verpassen Stockerl um 22 Sekunden

Die österreichischen Biathleten Lisa Hauser und Simon Eder haben beim Weltcup-Auftakt in Kontiolahti in der Single-Mixed-Staffel mit nur einem Fehlschuss Rang vier erreicht.

Der mögliche nächste Podestplatz in der nicht-olympischen Disziplin für das ÖSV-Duo ging erst in der Schlussphase verloren, als Eder nicht mehr mit den Konkurrenten aus Frankreich und Deutschland mitkam. Auf das Podest fehlten rund 22 Sekunden. Der Sieg ging an Schweden.

Nur wenige Nationen hatten ihre Topstars ins Rennen geschickt. So fehlten unter anderem Norwegens Johannes Thingnes Bö und Ingrid Landmark Tandrevold. Anschließend steht am Samstag auch noch die Vierer-Mixedstaffel auf dem Programm.