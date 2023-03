Wird DIESES ÖFB-Jahrhunderttalent jetzt ein Deutscher?

Das intensive Werben von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick um Zukunftshoffnung Paul Wanner könnte umsonst gewesen sein. Er wird für die deutsche U18 einlaufen und entscheidet sich damit vorerst gegen unsere Nationalmannschaft.

Das Supertalent ist zwar in Dornbirn geboren, hat jedoch auch einen deutschen Vater und ist somit für beide Nationen spielberechtigt Eine endgültige Entscheidung für unser Nachbarland ist diese Einberufung nicht, angeblich will sich Wanner dafür noch Zeit lassen. Als klare Tendenz kann man die Einberufung jedoch mit Sicherheit interpretieren, da er für die EM-Qualifikationsspiele Österreichs gegen Aserbaidschan und Estland wohl schon in Rangnicks Kampfmannschaftskader einberufen worden wäre.

Unter Vertrag steht das Top-Talent beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München, für den er unter anderem auch schon in der Champions League (!) zum Einsatz kam. Auch dort wird auf Wanner gebaut, wie sein bis ins Jahr 2027 gültiger Vertrag beweist.