Wrestling-Star stirbt mit nur 40 Jahren

Die deutsche Wrestling-Legende Absolute Andy (Andreas Ullmann) ist im Alter von nur 40 Jahren gestorben.

Am Wochenende veröffentlichte die deutsche Wrestling-Liga "wXw" die tragische Neuigkeit, dass Absolute Andy (Andreas Ullmann) am Donnerstag nach langer Krankheit im Alter von nur 40 Jahren gestorben ist. Der 40-Jährige war einer der bekanntesten und beliebtesten Wrestler im deutschsprachigen Raum. Er hinterlässt eine Ehefrau und eine Tochter.

Wir nehmen Abschied von einem der verdientesten Wrestler der wXw-Geschichte.



Ohne jeden Zweifel ist Absolute Andy einer der bekanntesten und beliebtesten Wrestler im deutschsprachigen Raum. In seiner beinahe 20 Jahre dauernden Karriere hat Absolute Andy alle großen Titel bei… pic.twitter.com/5egERgXAQZ — wXw Germany (@wXwGermany) November 25, 2023

Die Liga schreibt in einer Mitteilung: "In seiner beinahe 20 Jahre dauernden Karriere hat Absolute Andy alle großen Titel bei wXw errungen. 16 Carat Gold Sieger, wXw Unified World Wrestling Champion, wXw Shotgun Champion, 5facher wXw World Tag Team Champion, wXw World Heavyweight Champion. Andy ist der einzige Wrestler, der all diese Erfolge in seinem Lebenslauf hat."

Einer seiner größten Erfolge gelang ihm gegen den Österreicher Michael Kovac, als er sich 2007 in Gießen den GSW-Titel holte. In der xWx konnte er sich zweimal den Unified-World-Wrestling-Titel umschnallen – 2009 und 2018.