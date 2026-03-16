Bärin Mici in ihrem neuen zu Hause in NÖ

Mehr als zwei Jahrzehnte lang musste sich Braunbärin „Mici“ von Restaurantgästen beglotzen lassen. Ende November 2025 hat VIER PFOTEN Mici aus Slowenien in den BÄRENWALD Arbesbach gebracht.

Schon vor einigen Wochen zeigte sie sich ausgelassen und fröhlich. Sie liebt ihr neues Zuhause und tollt im Schnee herum.

Nun wurde erstmals ein sogenannter „Vet Check“ durchgeführt, der notwendig war, weil die frühere Haltung deutliche Spuren hinterlassen hat. Vor allem ihre Zahnschmerzen und Gelenksabnutzungen waren offensichtlich und müssen medizinisch behandelt werden.

Bei einer Operation wurde Mici im neuen Behandlungsraum des BÄRENWALD unter anderem ein gebrochener, etwa 8 cm langer Eckzahn entfernt. Bei diesem Zahn waren die Wurzelkanäle offen, wodurch er starke Schmerzen verursachte. Das Team nahm ihr außerdem Blut ab und führte Röntgen- sowie Ultraschalluntersuchungen durch. Dabei wurde unter anderem festgestellt, dass Mici Arthrose im Ellenbogen hat. Auch ihre Augen wurden untersucht, da der Verdacht auf hohen Augendruck bestand. Eine frühere Augenverletzung ist jedoch offensichtlich gut verheilt, die Veränderungen sind weniger ausgeprägt als befürchtet.

Nach der Operation wurde Mici in ihre Höhle gebracht, wo sie bis zum Aufwachen aus der Narkose überwacht wurde. Das BÄRENWALD-Team hatte die Höhle gut vorbereitet, damit sie es gemütlich hat, und sie mit Sägespänen und viel Stroh eingestreut. In der nächsten Zeit bekommt Mici – die mit nur 110 kg übrigens die zierlichste Bewohnerin des BÄRENWALD ist – ausschließlich Smoothies; jedes Futter, vom Apfel bis zur Walnuss, wird püriert, damit die Wunde in ihrem Mund gut verheilen kann. Außerdem bekommt sie Schmerzmittel verabreicht.

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Friedl: „Die Medikamentengabe ist natürlich eine ziemliche Herausforderung. Die Kapseln sind bitter, aber wir müssen sie dennoch irgendwie ins Futter mischen und sicherstellen, dass Mici sie auch wirklich nimmt. Mit viel Geduld gelingt es uns dann doch immer.“

„Mit den Ergebnissen dieser umfassenden Untersuchung wird nun der Behandlungsplan von Mici mit erfahrenen Tierärzt:innen abgestimmt, und Mici kann damit ein schmerzfreies Leben führen – der nächste wichtige Schritt nach der Phase des Ankommens“, so VIER PFOTEN-Cheftierpflegerin Annelies Friedl.