48-Jähriger erschießt Supermarkt-Kassiererin (38)

In Hessen ist es in einem Supermarkt zu tödlichen Schüssen gekommen.

Deutschland. Am Montagabend ereignete sich in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt (Hessen) eine schreckliche Bluttat: Ein 48-jähriger Mann soll gegen 19.15 Uhr einen Supermarkt betreten und danach mehrfach gezielt auf eine 38-jährige Angestellte des Marktes geschossen und sich danach selbst getötet haben, wie "Bild" berichtet. Die Frau erlitt tödliche Verletzungen.

Während der Tat waren Personal und Kunden im Markt. Sie blieben unverletzt und wurden von Polizei und Seelsorgern betreut. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus: Zwischen der Getöteten und dem 48-jährigen Mann gab es nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Vergangenheit eine Beziehung, die ein mögliches Motiv für die Tat darstellen könnte.

Die Polizei sicherte Spuren und befragte Zeugen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133



S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.