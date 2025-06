Ami stirbt bei Schamanen-Ritual im Amazonas

Der 41-Jährige hatte Pflanzensud auf Lianenbasis getrunken

Tod beim Schamanen-Ritual: Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein US-Bürger im peruanischen Amazonasgebiet gestorben war, so Gerichtsmediziner Narciso López am Donnerstag (Ortszeit). Der 41-jährige Aaron Wayne Castronova sei am Montag in der nördlichen, an Brasilien grenzenden Region Loreto gestorben, nachdem er Ayahuasca getrunken habe.

Der Pflanzensud auf Lianenbasis kann bewusstseinserweiternd wirken und einen Trancezustand auslösen. López erklärte, Ayahuasca könne nicht nur zum Tod, sondern auch zu "bleibenden irreversiblen Schäden" führen.

Das Schamanen-Ritual hatte in einer Unterkunft in der indigenen Gemeinde Santa María de Ojeda stattgefunden, die fünf Schiffstunden von der Regionalhauptstadt Iquitos entfernt liegt. In den Amazonasregionen Loreto, Ucayalí und San Martín etabliert sich seit rund zwanzig Jahren eine Tourismusindustrie, die sich auf psychedelische Erlebnisse rund um das Getränk konzentriert.

Spirituelle Heilungsrituale

Ayahuasca wird von Ureinwohnern des Amazonasgebiets traditionell bei spirituellen Heilungsritualen eingesetzt. Der Konsum ist zwar legal, jedoch mit Risiken verbunden.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein spirituelles Ritual in Peru für einen Touristen tödlich endet. Im August 2024 hatte ein Ukrainer unter dem Einfluss von Ayahuasca eine russische Staatsbürgerin getötet und in Stücke geschnitten. Im Jänner gab die US-Botschaft in Peru eine Warnung heraus, in der sie ihre Bürger aufrief, "keine traditionellen Halluzinogene, die oft unter den Namen Ayahuasca oder Kambo bekannt sind, zu konsumieren".