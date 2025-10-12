Arzt packt aus: So steht es um Trumps Gesundheit

Donald Trump ist laut seinem Arzt bei bester Gesundheit. Das Weiße Haus veröffentlichte einen Bericht, der Spekulationen über mögliche Beschwerden erneut zurückweist.

US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Arztes Sean Barbabella in „ausgezeichneter“ gesundheitlicher Verfassung. Laut einem Schreiben, das das Weiße Haus am Freitag (Ortszeit) veröffentlichte, sei Trumps Herz um 14 Jahre jünger als sein tatsächliches Alter. Der Präsident könne seinen fordernden Alltag ohne Einschränkungen fortsetzen.

Jährlicher Gesundheitscheck im Weißen Haus

Die Untersuchung wurde laut Weißem Haus als „jährlicher Gesundheitscheck“ durchgeführt – obwohl Trump bereits im April einen ähnlichen Termin absolviert hatte. Barbabella berichtete, dass mehrere Routineuntersuchungen vorgenommen wurden. Der Präsident erhielt zudem eine Corona- und eine Grippeimpfung.

Schon vor dem Termin hatte Trump selbst erklärt, dass er sich in „großartiger Verfassung“ befinde. Er habe „keine Schwierigkeiten“ und fühle sich sowohl körperlich als auch geistig fit.

Trump verweist auf kognitiven Test

Trump betonte am Donnerstag, dass er – anders als frühere Amtsinhaber – beim Gesundheitscheck im Frühjahr auch einen kognitiven Test absolviert habe. Dabei habe er ein „perfektes Ergebnis“ erzielt. Über seinen Vorgänger Joe Biden sagte er: Biden „hätte noch nicht mal die ersten drei Fragen beantworten können“.

Im Wahlkampf nutzt Trump solche Aussagen regelmäßig, um sich als vitalen Gegenpol zu Biden zu präsentieren, den er häufig als „schläfrig“ und „gebrechlich“ bezeichnet.

Medienberichte und Gerüchte

Trotz wiederholter Gesundheitsberichte gab es immer wieder Spekulationen über Trumps Zustand. Medien zeigten Fotos mit geschwollenen Fußgelenken und blauen Flecken an den Händen. Diese seien laut Weißem Haus durch die Einnahme von Aspirin entstanden, das Trump im Rahmen einer Routinebehandlung für das Herz-Kreislauf-System erhält.

Arztbericht: Keine Auffälligkeiten

Der aktuelle Arztbericht bestätigt, dass Trump eine „normale Herzstruktur und -funktion“ habe. Es gebe keine Anzeichen für Herzinsuffizienz, Nierenprobleme oder andere systemische Erkrankungen. Auch eine chronische Venenschwäche sei laut Sprecherin Karoline Leavitt „gutartig und häufig“, besonders bei Menschen über 70 Jahren.