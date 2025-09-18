Alles zu oe24VIP
© Getty

Panzer in Stellung

Blackout schürt Angst vor neuer Eskalation in Gaza

18.09.25, 13:54
Israel dürfte einen neuen Großangriff starten.

Im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben Internet- und Telefonverbindungen gekappt worden. Bewohner werten dies als ein Zeichen, dass womöglich eine Eskalation der israelischen Bodenoffensive bevorstehen könnte - zumal am Donnerstag auch im Bereich von zwei Zufahrten zum Zentrum von Gaza-Stadt israelische Panzer gesichtet worden seien.

Die Palästinensische Telekommunikationsgesellschaft teilte mit, dass ihre Dienste "aufgrund der andauernden Aggression und des Angriffs auf die Hauptrouten des Netzes" unterbrochen worden seien. Das israelische Militär wiederum geht in seiner jüngsten Mitteilung nicht auf die Angaben über einen Telekom-Blackout ein. Auch Details zu etwaigen Panzerbewegungen werden nicht genannt.

In der Erklärung heißt es lediglich, das Militär weite seine Einsätze in Gaza-Stadt aus. "Terrorinfrastruktur" werde dabei zerstört und "Terroristen eliminiert". Das Militär sei zudem im Süden in Khan Younis und Rafah im Einsatz.

