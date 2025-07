18-Jähriger angeschossen, platzt blutend in Matura-Feier

Dramatische Szenen in der Nacht zum Freitag im Stadtteil Bramfeld: Nach einer Schießerei vor einer Shishabar flüchtete ein verletzter 18-Jähriger in eine nahegelegene Event-Location – mitten in eine laufende Matura-Feier.

Gegen 1 Uhr kam es laut Polizeiangaben vor dem Lokal zu einem Streit zwischen mehreren Männern. In diesem Moment befanden sich zufällig Einsatzkräfte der Feuerwehr auf dem Rückweg von einem Einsatz im Bundeswehrkrankenhaus – und wurden Augenzeugen, als plötzlich mehrere Schüsse fielen. Ein junger Mann, offenbar getroffen, flüchtete blutend in die Event-Location, wo rund 100 Jugendliche gerade den Abschluss ihrer Matura feierten. Die Gäste reagierten schnell, alarmierten den Notruf. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei besteht keine Lebensgefahr. Täter auf der Flucht Wenig später rückte ein Großaufgebot der Polizei an, sperrte das Gebiet weiträumig ab und sicherte Spuren. Auch schwer bewaffnete Spezialkräfte des SEK waren im Einsatz. Von den übrigen Beteiligten fehlt bislang jede Spur – die Täter konnten flüchten. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.