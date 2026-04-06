Am Dienstag fällt die Entscheidung über Timmys Schicksal

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Backhaus verkündet, dass das Schicksal des Wals Timmy am Dienstag entschieden wird.

Gegenüber dem Sender "News5" erklärt Backhaus: "Wir werden morgen die finale Entscheidung treffen müssen." Am Dienstag soll ein Gutachten über den Zustand des gestrandeten Buckelwals präsentiert werden. Danach soll die Überlebenschance von Timmy bekannt sein.

Am Gutachten sind Meeresbiologen und Tierärzte beteiligt. Wegen seines Gewichts ist der Wal schon fast 60 Zentimeter in den Boden eingesunken. Ebenfalls setzt dem Tier der niedrige Salzgehalt im Wasser weiter zu. Am Montag wurde eine Rettung per Katamaran abgeblasen. Laut Backhaus soll das Gutachten auch zeigen, ob das sterbende Tier eine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Gesundheit sei.